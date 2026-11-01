اعتباراً من اليوم.. السماح لمواطني الإمارات باستخدام البوابات الإلكترونية في المطارات الألمانية

أعلنت سفارة دولة الإمارات في برلين عن إتاحة استخدام البوابات الإلكترونية لمواطني الدولة في مطارات جمهورية ألمانيا الاتحادية اعتباراً من اليوم الأول من نوفمبر، لتسهيل وتسريع إجراءات الوصول عبر برنامج (EasyPASS-RTP)، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ووفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية وسفارة الدولة لدى ألمانيا الاتحادية، يشترط للاستفادة من الخدمة أن يكون عمر المسافر 12 عاماً فأكثر، ويحمل جواز سفر بيومتري ساري المفعول، مع التسجيل المسبق لدى المكاتب المعتمدة في المطارات الألمانية، حيث تسري صلاحية التسجيل لمدة عام واحد قابل للتجديد،

ويمكن الاطلاع على التفاصيل كافة عبر صفحة «إرشادات السفر حسب كل وجهة» بالموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية (www.mofa.gov.ae) أو تطبيقها الذكي (UAE MOFA).