إقبال مفاجئ على "دواء ترامب" لعلاج فيروس كورونا

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن (عن ديلي بيست)

يدور جدل كبير في البيت الأبيض بشأن فعالية عقار يستخدم أصلاً لعلاج مرض الملاريا، بهدف استخدامه لمكافحة فيروس كورونا، ولكن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تنتظر ظهور قرار واضح بشأن فعاليته، فقد قدمت مؤسستان فدراليتان بتقديم طلبات شراء هذا الدواء.



وقامت إدارة شؤون المحاربين القدامى ومكتب السجون بشراء العقار الذي يحمل اسم " هيدروكسي كلوروكوين" منذ 26 مارس وفق ماذكرته سجلات الشراء الفدرالية.



واشترت إدارة شؤون المحاربين القدامى كمية من هذا العقار بمبلغ 40 ألف دولارمن شركة "ماكسون" الدوائية وكمية أخرى بمبلغ 168 ألف دولار من شركة ميدكال غولدن سبلاي في ولاية كولورادو. وأشارت سجلات الشراء الفيدرالية إلى أن الفاتورتين تم شراؤهما بصورة عاجلة من أجل مكافحة تفشي كورونا.



ولكن طلب شراء العقار بمبلغ 60 الف دولار من شركة "بريميوم ار اكس ناشونال" جاء في 31 مارس الماضي، وسط تفاقم تفشي فيروس كورونا في المنشآت الاصلاحية التي يشرف عليها مكتب السجون، وقبل أيام من إعلان الرئيس ترامب بأنه يقوم بتكديس الملايين من حبوب عقار "هيدروكسي كلوروكوين" لدرجة أنه أطلق على الدواء اسم "دواء ترامب" لأنه دافع عنه بقوة.



ولم ترد إدارة شؤون المحاربين القدامى أو مكاتب السجون على الأسئلة المتعلقة بالشراء، وعما اإذا كان سيتم استخدام هذه العقاقير قريبا لمعالجة فيروس كورونا.



وتم استخدام أموال دافع الضرائب لشراء عقار "هيدروكسي كلوروكوين" من قبل المؤسستين الفيدراليتين على الرغم من الجدل الساخن بين صانعي القرار السياسي والمختصين الطبيين بشأن فعالية العقار لمعالجة فيروس كورونا، واحتمال أن يؤدي الطلب المفاجئ على العقار الى تناقص كمياته لمن يستخدمونه لمعالجة أمراض مثل الملاريا، والتهاب المفاصل الروماتيزمية.



واندلع هذا الخلاف في اجتماع خلف الأبواب المغلقة في البيت الابيض يوم السبت الماضي، حيث اصطدم المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، بيتر نافارو، مع المدير المعهد الوطني للأمراض المعدية الدكتور انتوني فوشي حول فعالية العقار كعلاج لفيروس كورونا.



ومن جانبه دأب ترامب على الترويج لهذا العقار باعتباره العلاج الشافي لفيروس كورونا، في مسعى منه للسيطرة على الفيروس، على الرغم من عدم وجود أدلة علمية على فعاليته لمحاربة كورونا، إلا أن مؤيديه اعتبروا الأصوات المعارضة له خجولة في أفضل الأحوال وعدائية في أسوأها.



وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الأسبوع الماضي تخويلا طارئا يسمح لموزعي عقار" هيدروكسي كلوروكوين" والعقارات التجريبية الأخرى المشابهة بتوزيعها للعامة من مستودعات الإمدادات الدوائية الحكومية.