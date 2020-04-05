وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل في القاهرة بسبب كورونا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قالت قناة «العربية» أن رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل توفي اليوم في العاصمة المصرية بسبب فيروس كورونا.

وقالت مصادر طبية إن رئيس حزب تحالف القوى الوطنية الليبي محمود جبريل، توفي اليوم الأخذ في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

ونقلت بوابة «الوسط» الليبية عن المصادر قولها إن جبريل توفي عن عمر يناهز 68 عاما بعد أيام من إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وفي 26 مارس الماضي، أعلن تحالف القوى الوطنية، عن إصابة جبريل بالفيروس، وحسب بيان للتحالف فإن نتيجة تحاليل جبريل، ظهرت إيجابية.

ويعانى محمود جبريل من مشكلات في القلب وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.