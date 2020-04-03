فيروس كورونا يطال السلك الدبلوماسي في الصين

المصدر: بكين - رويترز

نصحت الصين الدبلوماسيين الأجانب بالتوقف عن القدوم إلى بكين مؤقتاً.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ اليوم الجمعة إن الصين تنصح الدبلوماسيين الأجانب بعدم السفر إلى بكين بعدما حظرت الصين مؤقتا دخول معظم الأجانب لمنع انتشار فيروس كورونا هناك مجددا.

وذكرت المتحدثة للصحافيين في إفادة يومية أن الوزارة على علم باكتشاف عدد من حالات الإصابة بالفيروس بين الدبلوماسيين الأجانب في الصين.

يأتي هذا وسط تخوف السلطات من موجة ثانية لتفشي الوباء الذي انطلق من إقليم هوبي في ديسمبر الماضي، وتزايد القلق من الوافدين.

إلى ذلك، أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة أن بر الصين الرئيس سجل 31 حالة إصابة جديدة منها حالتان انتقلتا محليا.

وأضافت في بيان أن البر الرئيس سجل أيضا أربع وفيات جديدة حتى أمس كانت جميعها في مدينة ووهان حيث بدأ تفشي المرض.