الرئيس التونسي يعلن حجراً صحياً عاماً في البلاد

المصدر: تونس - أ ف ب

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، فرض حجر صحي عام في البلاد، بدون تحديد موعد دخوله حيز التنفيذ، وذلك عقب ارتفاع عدد الاصابات المسجلة بفيروس كوفيد-19.

ويشمل الحجر، وفق ما ورد في كلمة لسعيّد إثر ترؤس اجتماع مجلس الأمن القومي، اجراءات من بينها منع التنقل بين المدن إلا في حالات الضرورة القصوى، على أن تحدد الحكومة لاحقا التدابير التفصيلية للحجر العام بما في ذلك موعد بدئها ومدة تطبيقها.

وشدد على ضرورة ضرب المحتكرين في المنتوجات الحيوية في هذه الأوقات الصعبة التي تعيشها تونس ودول العالم.

ودعا سعيد الجهات القضائية إلى التكاتف ومعاقبة كل المحتكرين خاصة في المنتجات الغذائية.

وسجلت السلطات التونسية الجمعة 15حالة جديدة حاملة لفيروس كورونا في مدة لم تتجاوز 24ساعة ليرتفع العدد الجملي للمصابين إلى 54 شخصاً.

كما أعلنت وزارة الصحة التونسية عن ثبوت أول حالة وفاة بفيروس كورونا في تونس لامرأة مسنة (75سنة) كانت قد عادت من تركيا يوم 16مارس 2020.