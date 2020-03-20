تونس تعلق التجنيد للخدمة العسكرية بسبب "كورونا"

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة، تعليق جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بالتجنيد للخدمة الوطنية.

كما قررت الوزارة، أيضا تعليق جميع مناظرات الانتداب والترقية المفتوحة المعلن عنها إلى إشعار آخر.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، تندرج القرارات ضمن مراعاة الوضع الصحي العام في البلاد، وحرصا على إجرائها في ظروف تضمن الوقاية والسلامة للمعنيين بها، وتبعا لصدور القرار الحكومي المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد، (كوفيد-19) من صنف الأمراض السارية.

وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الثلاثاء الماضي، فرض حظر تجوال في البلاد، كإجراء احترازي بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا التاجي.

وقال قيس سعيد، في كلمة مباشرة توجه بها للشعب، إنه تم إصدار الأمر للقوات المسلحة والوحدات الأمنية للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية.

ودعا قيس سعيد التونسيين إلى ملازمة بيوتهم عدة أيام خيرا لهم من الإصابة بالفيروس.

كما ودعا رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ التونسيين إلى احترام الحجر الصحي لمكافحة الفيروس، مؤكدا أنه من الضروري تطبيق الحجر الصحي الذاتي، وأن عدم احترام هذا الإجراء هو جريمة يعاقب عليها القانون.