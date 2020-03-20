الكويت تمدد تعطيل الدراسة إلى 4 أغسطس لمواجهة "كورونا"

المصدر: الإمارات اليوم - كونا

قررت الكويت تمديد فترة تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة حتى 4 أغسطس المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي – في مؤتمر صحفي، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الكويتي، والتي عقدت مساء اليوم الخميس، أن الفترة المتبقية من العام الدراسي، ستكون بداية من أغسطس المقبل، وستكون تكميلية، على أن يبدأ العام الدراسي الجديد في ديسمبر المقبل.

وأكد الوزير، أن إنهاء العام الدراسي الجاري مبكرا كما طالب البعض، يعد ظلما للطلبة، ولن يحقق مبدأ تكافؤ الفرض، لافتا إلى أنه بالنسبة لقضية رسوم المدارس الخاصة، فسيتم الحوار فيها لاحقا.

وفيما يتعلق بالمدرسين المقيمين، أوضح وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي، أنه سيسمح للمدرسين المقيمين بالعودة إلى أوطانهم، مع ضمان كامل حقوقهم المادية والمعنوية.