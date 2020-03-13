الرئيس الجزائري يزور تونس الإثنين المقبل

المصدر: الجزائر ■د.ب.أ

يزور الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، تونس يوم الإثنين المقبل، بدعوة من نظيره التونسي قيس سعيد.

وكشفت صحيفة «الخبر» الجزائرية في موقعها الإلكتروني، أمس، عن أن زيارة تبون إلى تونس ستسمر يومين، يرافقه فيها عدد من وزراء في الحكومة، للتوقيع على اتفاقيات تعاون بين البلدين، والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة العليا التي يترأسها رئيسا الحكومة في البلدين، بهدف حلحلة معوقات تنفيذ بعض الاتفاقيات.

وأوضحت الصحيفة أن الرئاسة التونسية تجري استعدادات حثيثة لإنجاح زيارة الرئيس الجزائري، حيث تراهن تونس على أن تكون هذه الزيارة نقلة نوعية للعلاقات الثنائية، إضافة إلى تعزيز التنسيق الأمني على صعيد مكافحة الإرهاب، والسياسي على صعيد توحيد المواقف والمبادرات إزاء بعض الأزمات، خصوصاً الأزمة الليبية.