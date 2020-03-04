الكويت: فحص إجباري للوافدين القادمين من 10 دول

المصدر: الكويت - د.ب.أ

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أمس، تعميماً لجميع المسافرين الوافدين، القادمين من الفلبين والهند وبنغلاديش، ومصر وسورية وأذربيجان، وتركيا وسريلانكا وجورجيا ولبنان، لإجراء فحص طبي (شهادة «بي.سي.آر»)، يؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قبل دخولهم للبلاد.

وشددت الإدارة في بيان صحافي، أمس، على أن يكون إجراء الفحص صادراً من مراكز صحية معتمدة لدى سفارة الكويت، مضيفة أنه في حال عدم وجود سفارة كويتية في هذه الدول، يجب اعتمادها من قبل السلطات الصحية في هذه الدول.

وذكرت أن التعميم سيطبق من الثامن من مارس الجاري، مبينة أنه في حال عدم حمل شهادة خلو من الفيروس أعلاه، فإن الراكب يُمنع من دخول الكويت ويرحّل على خطوط الطيران الناقلة نفسها، من دون تحمّل الدولة أي تكاليف مالية، وتُغرّم شركة الطيران المخالفة لهذا التعميم.

وقالت إنه يُستثنى من التعميم أعلاه المواطنون الكويتيون، إذ ستطبق عليهم إجراءات الفحص المعمول بها في مطار الكويت الدولي، من قبل السلطات الصحية الكويتية.