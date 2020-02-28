إغلاق جميع المدارس في إيران من الغد للثلاثاء بسبب "كورونا"

المصدر: طهران -وكالات

أعلن وزير الصحة الإيراني، اليوم الجمعة، أن جميع المدارس في إيران ستغلق لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم السبت بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة، سعيد نمكي، "بناء على التقييمات، كان هناك شعور بأن هناك حاجة لإغلاق جميع المدارس في البلاد، ولهذا السبب سيتم إغلاق جميع المدارس في البلاد لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم غد"، وذلك بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وسجلت إيران أعلى عدد وفيات خارج الصين حتى الآن، إذ وصل العدد إلى 34 حالة وفاة، في حين بلغ العدد الإجمالي للمصابين 245 بينهم عدد من كبار المسؤولين.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً- في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة على بر الصين الرئيسي إلى 78824. بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات 2788.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وآلاف الإصابات.