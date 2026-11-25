عماد الدين خليل - دبي

أظهرت بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع ارتفاع عدد المواطنين والمواطنات ضمن القوى العاملة الصحية المرخصة في الإمارات من 7013 في عام 2020 إلى 9521 في عام 2024، بزيادة بلغت 2508 مواطنين، ونمو قدره 35.8%، متجاوزاً معدل نمو إجمالي الكوادر الصحية المرخصة البالغ 26.4% خلال الفترة نفسها.

وبينت الإحصاءات، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن إجمالي عدد المهنيين الصحيين المرخصين ارتفع من 131 ألفاً و916 مهنياً في عام 2020 إلى 166 ألفاً و710 مهنيين في عام 2024، بزيادة قدرها 34 ألفاً و794 مهنياً. وارتفعت حصة الكوادر المواطنة من إجمالي المهنيين الصحيين المرخصين من 5.3% إلى 5.7% خلال الفترة.

أكبر زيادة سنوية

ورصدت الوزارة أعداد المهنيين الصحيين المرخصين بحسب السنة والإمارة والقطاع والفئة المهنية والجنسية والجنس. وبلغ إجمالي عددهم 135 ألفاً و929 مهنياً في عام 2021، ثم ارتفع إلى 145 ألفاً و981 في عام 2022، و155 ألفاً و618 في عام 2023، وصولاً إلى 166 ألفاً و710 مهنيين في عام 2024.

وبلغت الزيادة السنوية 4013 مهنياً بين عامي 2020 و2021، ثم 10 آلاف و52 بين عامي 2021 و2022، و9637 بين عامي 2022 و2023. وسجلت الفترة بين عامي 2023 و2024 أكبر زيادة سنوية، بواقع 11 ألفاً و92 مهنياً.

التمريض أكبر الفئات

وشكلت كوادر التمريض أكبر فئة مهنية، إذ ارتفع عددها من 59 ألفاً و43 ممرضاً وممرضة في عام 2020 إلى 59 ألفاً و798 في عام 2021، ثم إلى 63 ألفاً و366 في عام 2022، و65 ألفاً و510 في عام 2023، وصولاً إلى 67 ألفاً و931 في عام 2024، ما يمثل 40.7% من إجمالي المهنيين الصحيين المرخصين في ذلك العام.

وارتفع عدد الأطباء البشريين من 26 ألفاً و736 في عام 2020 إلى 27 ألفاً و268 في عام 2021، ثم إلى 29 ألفاً و860 في عام 2022، و31 ألفاً و844 في عام 2023، و34 ألفاً و912 في عام 2024، بزيادة إجمالية بلغت 8176 طبيباً وطبيبة. وارتفع عدد أطباء الأسنان من 6860 إلى 7476، ثم إلى 8486 و9413 و10 آلاف و312 طبيباً، على التوالي.

وزاد عدد الصيادلة من 11 ألفاً و153 في عام 2020 إلى 12 ألفاً و481 في عام 2021، ثم إلى 13 ألفاً و922 في عام 2022، و16 ألفاً و263 في عام 2023، وصولاً إلى 17 ألفاً و149 في عام 2024، بزيادة بلغت 5996 صيدلياً وصيدلانية. وبلغ عدد الفنيين، وفق المسمى الوارد في بيانات الأعوام من 2020 إلى 2023، نحو 28 ألفاً و124 في السنة الأولى، ثم 28 ألفاً و906، و30 ألفاً و347، و32 ألفاً و588 على التوالي.

وأظهرت بيانات عام 2024، وفق مسمياتها المهنية تسجيل 35 ألفاً و348 مهنياً ضمن فئة «المهنيين الصحيين المساعدين»، و1058 ممارساً ضمن فئة «ممارسي الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي»، منهم 17 مواطناً و1041 من غير المواطنين.

الكوادر المواطنة

وبلغ عدد المهنيين الصحيين المواطنين والمواطنات 7013 في عام 2020، مقابل 124 ألفاً و903 من غير المواطنين. وفي عام 2021 بلغ عدد المواطنين 7065، مقابل 128 ألفاً و864 من غير المواطنين، وفي عام 2022 بلغ العددان 7619 و138 ألفاً و362، ثم 8458 و147 ألفاً و160 في عام 2023، وصولاً إلى 9521 و157 ألفاً و189 في عام 2024.

وسجلت أعداد الكوادر المواطنة زيادة سنوية بلغت 52 في عام 2021، و554 في عام 2022، و839 في عام 2023، و1063 في عام 2024، وهي أكبر زيادة سنوية خلال فترة الرصد.

وتصدر الأطباء البشريون الفئات المهنية بين المواطنين في عام 2020 بواقع 2728 طبيباً وطبيبة، تلاهم الفنيون بواقع 2183، ثم كوادر التمريض بواقع 1027، وأطباء الأسنان بواقع 601، والصيادلة بواقع 474، وفي عام 2024 ظل الأطباء البشريون أكبر فئة بين الكوادر المواطنة، بواقع 3102، تلاهم المهنيون الصحيون المساعدون بواقع 3066. وارتفع عدد كوادر التمريض المواطنة إلى 1897، بزيادة بلغت 870 ممرضاً وممرضة عن عام 2020، بينما ارتفع عدد أطباء الأسنان إلى 803، والصيادلة إلى 636.

المواطنات في التمريض والصيدلة

وبلغ عدد المواطنات ضمن الكوادر الصحية المرخصة 5696 في عام 2020، مقابل 1317 مواطناً، و5664 في عام 2021، مقابل 1401، وفي عام 2022 بلغ عددهن 6093، مقابل 1526 مواطناً، ثم ارتفع إلى 6936 في عام 2023، مقابل 1522، ووصل إلى 7931 في عام 2024، مقابل 1590 مواطناً.

وزاد عدد المواطنات خلال الفترة بواقع 2235 مواطنة بنمو بلغ 39.2%، بينما زاد عدد المواطنين الذكور بواقع 273 مواطناً، بنمو بلغ 20.7%.

وسجلت فئة المهنيين الصحيين المساعدين أكبر عدد من المواطنات في عام 2024، بواقع 2685 مواطنة، مقابل 381 مواطناً، تلتها فئة الطب البشري بواقع 2209 طبيبات مواطنات، مقابل 893 طبيباً مواطناً، وفي التمريض بلغ عدد المواطنات 1774، مقابل 123 مواطناً، لتشكل المواطنات 93.5% من الكوادر المواطنة في هذه الفئة.

وفي طب الأسنان، بلغ عدد المواطنات 645، مقابل 158 مواطناً، وفي الصيدلة بلغ عددهن 613، مقابل 23 مواطناً، وشكّلن 96.4% من الصيادلة المواطنين، وسجلت فئة ممارسي الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي خمس مواطنات، مقابل 12 مواطناً.

«الخاص» يسجل أعلى معدل نمو

وعلى مستوى القطاعين، بلغ عدد المواطنين في القطاع الصحي الحكومي 6192 في عام 2020، مقابل 821 في القطاع الخاص. وفي عام 2021 بلغ العدد 6281 في الحكومي و784 في الخاص، ثم ارتفع إلى 6719 و900 في عام 2022، و7139 و1319 في عام 2023، وصولاً إلى 7775 و1746 في عام 2024.

وسجل القطاع الخاص أعلى معدل نمو في أعداد المواطنين خلال الفترة، بنسبة 112.7% وزيادة قدرها 925 مواطناً، لترتفع حصته من الكوادر الصحية المواطنة من 11.7% إلى 18.3%. وسجل القطاع الحكومي الزيادة العددية الكبرى، بواقع 1583 مواطناً ونمو بلغ 25.6%، وضم 81.7% من الكوادر الصحية المواطنة المرخصة في عام 2024.

• الأطباء البشريون تصدّروا الكوادر الصحية المواطنة في 2024، بواقع 3102 طبيب وطبيبة، بينهم 2209 طبيبات و893 طبيباً.

• كوادر التمريض شكّلت 40.7% من إجمالي المهنيين الصحيين المرخصين في الإمارات عام 2024، بواقع 67.9 ألف ممرض وممرضة.