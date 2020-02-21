منع الرئيس البوليفي السابق من الترشح لمقعد في مجلس الشيوخ

المصدر: لاباز - أ ف ب

منعت المفوضية العليا للانتخابات في بوليفيا الرئيس السابق إيفو موراليس من الترشح لمقعد في مجلس الشيوخ، في قرار يضعف إمكانية عودته إلى السياسة بعد استقالته في نوفمبر الماضي.

فقد أعلنت المحكمة الانتخابية العليا لبوليفيا الخميس أن ترشيح الرئيس السابق اللاجئ في الأرجنتين، غير صالح لأنه لا يحقق شرط «الإقامة الدائمة» في البلاد.

وكان ايفو موراليس غادر بوليفيا إلى المكسيك بعد استقالته في نوفمبر، بعد تظاهرات استمرت أسابيع ضده وتحت ضغط القوات المسلحة على أثر إعادة انتخابه الخلافية لولاية جديدة. وقد لجأ بعد ذلك إلى الأرجنتين.

وكتب موراليس في تغريدة على تويتر «قرار المحكمة ضربة للديموقراطية»، مشيرا إلى أن «أعضاء هذه المحكمة يعرفون أنني أستوفي شروط الترشح والهدف النهائي هو القضاء على الحركة باتجاه الاشتراكية»، الحزب الذي يتزعمه.

في المقابل، رحب خصمه الرئيس السابق الوسطي كارلوس ميسا بقرار المحكمة التي رأى أنها «طبقت القانون والدستور بشكل صحيح». وأضاف أنه على موراليس أن «يدرك أنه لم يعد يستطيع استخدام القانون وفقا لمصالحه».

لكن حزب موراليس سيتمثل بالتأكيد في الانتخابات الرئاسية. فقد وافقت المحكمة الانتخابية العليا على ترشيح وزير الاقتصاد السابق لويس أرسي، حسبما أعلن رئيس المحكمة سالفادور روميرو لصحافيين.

وكان أعلن عن ترشح أرسي رسميا عن الحركة باتجاه الاشتراكية في التاسع من فبراير. وكان هذا الخبير الاقتصادي القريب من موراليس وزيرا للاقتصاد خلال حكمه من 2006 إلى 2019.

ولم يكن بإمكان موراليس (60 عاما) الملاحق بتهمة «التمرد والإرهاب»، أساسا الترشح للانتخابات الرئاسية.

فقد أصدرت الرئيسة الانتقالية في 24 نوفمبر قانونا يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، وينص على منع أي شخص انتخب لولايتين متتاليتين من المشاركة لولاية ثالثة.

وهذا ما قضى على إمكانية ترشح موراليس الذي شغل منصب الرئاسة لثلاث ولايات.