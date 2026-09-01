ترامب: من السابق للأوان الحديث عن ترشح هيجسيث للرئاسة في 2028

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه من السابق للأوان الحديث عن خليفته المحتمل، ​متجنبا الحديث عن حملة وزير الدفاع بيت هيجسيث الانتخابية ‌لعام 2028.

وردا على سؤال حول تقرير نشرته شبكة (إن.بي.سي نيوز) ورد فيه أن وزير الدفاع يناقش احتمال ترشحه للبيت الأبيض، قال ترامب ​إن هيجسيث يقوم "بعمل رائع، لكن من السابق للأوان جدا ​الحديث عن ذلك".

ولم يعين ترامب، الذي تقتصر ولايته الرئاسية على فترتين، خليفة لقيادة حركته "فلتجعل أميركا عظيمة مجددا" بعد تركه منصبه في عام 2029.