الحريري: التسوية الرئاسية أصبحت من الماضي وبذمة التاريخ

المصدر: بيروت - د ب أ

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري اليوم الجمعة انتهاء التسوية الرئاسية التي أتت بالرئيس ميشال عون إلى سدة الرئاسة عام 2016، ودعا إلى انتخابات نيابية مبكرة.

وقال:«أنا أعلنت من بعبدا أنني مع انتخابات نيابية مبكرة، وندعو الجميع للتفكير بهدوء ومن دون مزايدات» مضيفاً أن «التحرك الشعبي صار شريكا في القرار السياسي».

وأضاف الحريري «التسوية عاشت ثلاث سنوات، واليوم أصبحت من الماضي وبذمة التاريخ»، مضيفاً «عندما تلقيت بصدري التسوية لانتخاب رئيس الجمهورية وسرت عكس المزاج العام كنت أرى منذ العام 2014 كيف تغير المشهد السوري، وبدأ لبنان يغرق بمشاكل أمنية وتفجيرات في لبنان. والبعض كان يرى التسوية توزيعا للسلطة، ولكن كنا نراها منعا لانتقال الفتنة والسبيل الممكن لوقف الفراغ».

ولفت إلى الوضع الاقتصادي السيئ في لبنان قائلا «نحن في لبنان لسنا بجزيرة اقتصادية بمعزل عن دعم الاشقاء».

وقال «إن أموال إيران (الكاش) تحمي حزبا، ولكن لا تحمي دولة»، معلناً أن «هناك من يفتح مشاكل يوميّة على حسابه مع دول الخليج التي نحتاجها لتنشيط السياحة وفتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية».

