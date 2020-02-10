خبير صيني: فترة حضانة "كورونا" قد تصل إلى 24 يوماً

المصدر: بكين -د ب أ

من المحتمل أن تكون فترة حضانة فيروس كورونا المتحور الجديد، الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص في الصين، تصل إلى 24 يوما، وفقا لمقال جديد شارك في كتابته خبير الأوبئة الصيني تشونج نانشان.

وكتب تشونج، الذي اشتهر بجهوده في التعامل مع تفشي متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) عام 2003 وتم تعيينه مستشاراً كبيراً في أزمة كورونا الحالية، أن فترة الحضانة قد تكون قصيرة لدرجة أنها لا تستمر ليوم واحد أو تكون أطول من 24 يوما، وهو ما يزيد بعشرة أيام عما كان يعتقد سابقا.

ويشير المقال، الذي لا يزال في انتظار مراجعة من نظراء، إلى أن فترة الحضانة المتوسطة هي ثلاثة أيام، وفقا لتقارير "ناو نيوز" في هونج كونج.

وتمتد أحكام الحجر الصحي لأولئك المشتبه في حملهم للعدوى حاليا لمدة 14 يوماً، وخلال هذه الفترة، قد لا تظهر على حامل المرض أي أعراض. وأشار بعض الخبراء إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل خلال فترة الحضانة هذه الخالية من الأعراض، على الرغم من أن البعض الآخر شكك في ذلك.