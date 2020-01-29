الجيش السوري يعلن تحرير مدينة معرة النعمان

المصدر: دمشق - أ ف ب

أعلن الجيش السوري استعادة مدينة معرة النعمان الاستراتيجية في شمال غرب سورية، التي كانت تسيطر عليها فصائل مسلحة، بعد أسابيع من العمليات العسكرية.

وتقع معرة النعمان، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب في شمال غرب سورية، على الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويمر بأبرز المدن السورية من حماة وحمص، وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

وتُكرر دمشق نيتها استعادة كامل منطقة إدلب وأجزاء محاذية لها في حماة وحلب واللاذقية، رغم اتفاقات هدنة عدة تم التوصل إليها على مر السنوات الماضية في المحافظة الواقعة بمعظمها تحت سيطرة فصائل مسلحة.