سقوط طائرة عسكرية كرواتية في البحر.. مقتل شخص وفقدان آخر

المصدر: بلغراد - د ب أ

أعلنت وزارة الدفاع الكرواتية أن أحد أفراد طاقم مروحية عسكرية كرواتية لقي حتفه وآخر مفقود جراء سقوط الطائرة في البحر اليوم الاثنين.



وسقطت المروحية وهى من طراز "كيوا واريور" في مضيق زلارين جنوب سيبينيك في ساحل كرواتيا الأوسط المطل على البحر الأدرياتيكي.



وأضافت الوزارة أن الجيش وخفر السواحل مازالوا يبحثون عن فرد الطاقم المفقود.



وقال وزير الدفاع دامير كرستيتسفيتش في مؤتمر صحافي إن الحطام يقع على عمق 30 متراً، وأنه جرى إيقاف كل مروحيات كيوا عن الخدمة بانتظار تحقيق في الحادث.



وحصلت كرواتيا العضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام 2009 على 16 مروحية هجومية من طراز "او اتش-58 دي كيوا واريور" كتبرع من الولايات المتحدة في 2016 لتحل محل الطائرة الروسية "مي-24".