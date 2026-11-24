أعادت الخطوط الجوية العراقية طرح طائرتين من طراز ”بوينغ 747“ للبيع المباشر، إحداهما طائرة ”B747-SP“ التي كان يستخدمها الرئيس العراقي السابق صدام حسين في تنقلاته، بسعر تقديري يبلغ 900 ألف دولار (3.3 مليون درهم) لكل طائرة.

وحددت الشركة السعر التقديري للطائرتين، ”B747-SP“ بالتسجيل ”YI-ALM“ و”B747-200″ بالتسجيل ”YI-AGP“، عند 900 ألف دولار للطائرة الواحدة (3.3 مليون درهم)، مقارنة بنحو 494 ألف دولار (1.8 مليون درهم) الذي محدداً في عام 2023، في زيادة ملحوظة عن التقييم السابق.

وتعود قصة الطائرتين إلى نحو 35 عاماً؛ إذ جرى تخزينهما في مطار توزر نفطة بتونس، وبقيتا هناك منذ ذلك الوقت، فيما لم يتمكن العراق من استعادة إحداهما، وفق ما أوضحته الخطوط العراقية.

واختارت الشركة طرح الطائرتين للبيع المباشر بدلاً من المزاد، بعد تعثر محاولات البيع بالمزاد خلال السنوات الماضية، كما أزالت شرطاً سابقاً كان يحظر استخدام الطائرات لأغراض سياسية أو لتكريم أو تمجيد شخصيات بأي شكل من الأشكال.

وبحسب شروط البيع، يتحمل المشتري رسوم خدمة بنسبة 2%، إلى جانب تكاليف نقل الملكية والتخليص الجمركي والنقل والضرائب، فيما يحق للأفراد تقديم عروض الشراء، وفق إعلان الخطوط العراقية.