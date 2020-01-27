بالصور.. طائرة ركاب إيرانية تخرج عن المدرج وتتوقف في الشارع

المصدر: طهران - أ ف ب

خرجت طائرة ركّاب إيرانية عن المدرج لدى هبوطها، الإثنين، في مدينة بندر ماهشهر جنوب غرب إيران، وانحرفت إلى طريق مجاور دون التسبب في سقوط ضحايا، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني.



وقال التلفزيون نقلاً عن المدير العام لمطارات محافظة خوزستان محمد رضا رضائي، إنه "لدى وصول الطائرة إلى مطار ماهشهر، تأخّر الطيّار في الهبوط ما تسبب بعدم تمكنه من النزول على المدرج".



واضاف رضائي: "تسبب ذلك بخروج الطائرة عن المدرج وتوقفها في الشارع قرب المطار".



وكانت الطائرة المصنّعة من قبل شركة "ماكدونيل دوغلاس" والتابعة لخطوط "كاسبين" الإيرانية قادمة من مطار مهرآباد في طهران وعلى متنها 135 راكباً إضافة إلى أفراد الطاقم.



وذكر التلفزيون الرسمي أن جميع الذين كانوا على متنها وصلوا بسلام.



وقال مراسل للتلفزيون الرسمي كان على متن الطائرة للقناة إن "العجلة الخلفية" للطائرة "انكسرت ورأيناها متروكة على المدرج"، وأفاد أن الطائرة كانت تتحرّك بلا عجلات قبل أن تتوقف.



وأوضحت هيئة الطيران الإيرانية أن "التحقيق لا يزال جارياً لمعرفة أسباب الحادثة".