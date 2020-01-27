تحطم طائرة في أفغانستان واستبعاد وجود ناجين

المصدر: كابول - وكالات

قال مسؤولان أفغانيان لـ"رويترز"، اليوم الإثنين، إن طائرة ركاب تحطمت في إقليم غزنة بوسط البلاد، مستبعدين وجود ناجين، ولاحقاً ذكر مسؤولون آخرون لوكالة "فرانس برس"، إنه لم يتضح ما إن كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية.



وقال المتحدث باسم مكتب حاكم غزنة، عارف نوري، إن الطائرة من طراز بوينغ تحطمت في إقليم غزنة الساعة 1:10 ظهراً تقريباً بالتوقيت المحلي، لافتاً إلى أن الطائرة تحطمت في منطقة ديه ياك بولاية غزنة، واشتعلت النيران فيها وحاول القرويون إخمادها.



وقال مسؤول ثانٍ لـ"رويترز" إن الخسائر البشرية لم تُعرف بعد.

من جانبه، نفى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأفغانية (أريانا)، ميرويس ميرزاكوال، تصريحات المسؤولين عن تحطم إحدى طائرات الشركة، وقال: "تحطمت طائرة لكنها لا تتبع أريانا، لأن الرحلتين اللتين تسيرهما أريانا اليوم من هرات إلى كابول ومن هرات إلى دلهي بخير".