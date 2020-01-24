إصابة 34 جنديا أميركيا بارتجاج في الدماغ جراء الضربات الإيرانية على «عين الأسد» بالعراق

المصدر: واشنطن - وكالات

أكدت الولايات المتحدة الجمعة، أنه تم تشخيص إصابة 34 جنديًا بارتجاج في الدماغ في أعقاب ضربة صاروخية إيرانية على قاعدة عسكرية في العراق هذا الشهر.

وتم إطلاق الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد في العراق، ردا على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

يذكر أن إصابات الدماغ المؤلمة، هي إصابات جسدية لا تكون واضحة بالضرورة في البداية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إن بعض الجنود عادوا بالفعل إلى الخدمة في العراق.

وتم نقل العديد منهم للعلاج، إلى أماكن من بينها ألمانيا أو العودة إلى الولايات المتحدة في الحالات الأخطر.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في البداية أنه لم يصب أي جندي في الهجوم الإيراني.

