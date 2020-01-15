القضاء الإيراني يصف سفير بريطانيا بأنه «غير مرغوب فيه»

المصدر: طهران - رويترز

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في إيران أن السلطة القضائية الإيرانية أعلنت أمس أن سفير بريطانيا لدى طهران، روب ماكير «عنصر غير مرغوب فيه»، وذلك بعد أن اتهمه مسؤولون إيرانيون بالمشاركة في احتجاج غير قانوني‭‭ ‬‬رغم نفيه ذلك.

وستكون وزارة الخارجية الإيرانية، التي استدعت السفير البريطاني الذي يشغل المنصب منذ عام 2018، هي المسؤولة عن إعلان أي تحرك لطرده.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي للصحافيين عندما سُئل عن السفير البريطاني «بناء على اللوائح الدولية،‭‭ ‬‬فإن السفير البريطاني لدى إيران عنصر غير مرغوب فيه». ونقل التلفزيون الرسمي تصريحات إسماعيلي.

وكان موقع «إصلاحات» الإخباري نقل في وقت سابق عن أحد رجال الدين المحافظين البارزين في إيران قوله إن طرد السفير البريطاني سيكون «أفضل شيء يمكن أن يحدث له». واحتجزت إيران ماكير فترة وجيزة يوم السبت حيث قال مسؤولون إيرانيون إن السبب في ذلك هو مشاركته في احتجاج غير قانوني وسط حالة من الغضب العام إزاء اعتراف إيران بأن جيشها أسقط طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ.

وقال السفير إنه كان يشارك في وقفة لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية. ووصفت لندن احتجازه بأنه انتهاك للأعراف الدبلوماسية.