أميركا تفرض عقوبات جديدة على "أسطول الظل" الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن ‌إدارة ​الرئيس دونالد ترامب فرضت اليوم الخميس عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفراداً وشبكات و17 ناقلة، وذلك لدورها في نقل النفط الخام ومشتقاته والبتروكيماويات الإيرانية، في أحدث حلقة من الحرب الاقتصادية الأميركية على طهران.

وتندرج هذه العقوبات ضمن عملية الإقصاء الاقتصادي التي تنفذها الوزارة، ‌وتهدف إلى قطع مصادر تمويل طهران لأنشطة الحرب وتطوير الصواريخ والهجمات الإلكترونية ودعم ‌الحرس الثوري الإيراني.

وقال مسؤول بوزارة الخزانة ‌لصحفيين خلال مكالمة هاتفية "يمثل إجراء اليوم ‌أقوى ضربة حتى ‌الآن للبنية التحتية البحرية غير المشروعة المتبقية لدى إيران، ​وذلك من ‌خلال ​تحييد الغالبية العظمى من الأسطول الموازي "أسطول الظل".

وأضاف "تعمل وزارة الخزانة على قطع آخر مصدر رئيسي للإيرادات غير المشروعة للنظام وتعزيز ​الضغوط الدولية لمحاسبة طهران".

وتزيد هذه الخطوة من الضغوط على مبيعات النفط الإيراني، وذلك عقب معاودة الولايات المتحدة فرض قيودها على الموانئ الإيرانية في 14 يوليو ، بعد انهيار مذكرة تفاهم كانت قائمة بين طهران وواشنطن.

وذكر مسؤول بوزارة الخزانة أن ما ‌تبقى لدى إيران من نفط خام على متن ناقلات ​خارج نطاق الحظر لا يتجاوز 20 مليون برميل تقريبا، علما بأن الاستهلاك العالمي للنفط يبلغ نحو 100 مليون ​برميل يومياً.