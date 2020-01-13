ترامب يدافع عن قراره قتل قاسم سليماني

المصدر: واشنطن -رويترز

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح اليوم الاثنين، عن قراره قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني قائلا إنه لا أهمية لمناقشة ما إذا كان يمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة في ضوء تاريخه العسكري.

وكتب ترامب على "تويتر" قائلاً: "تعمل تقارير زائفة لوسائل الإعلام وشركائهم الديمقراطيين بجد لتحديد ما إذا كان الهجوم التالي للإرهابي سليماني وشيكا أم لا".

وأضاف "الإجابة على الاثنين هي نعم بالبنط العريض بالنظر إلى التاريخ المروع لسليماني".

فمنذ تأكيد مقتل سليماني في ضربة جوية أميركية ببغداد زعم مسؤولو الإدارة الأميركية أنهم فعلوا ذلك بسبب وجود خطر وشيك يتعلق بهجمات على دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وأنحاء المنطقة.

وتساءل أعضاء ديمقراطيون وبعض الجمهوريين في الكونغرس بخصوص مبرر الهجمات قائلين إنهم لم يتلقوا إفادات ملائمة ومُفصلة.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إن إيران كانت تهدف إلى مهاجمة أربع سفارات أمريكية عندما قتلت ضربة أمريكية بطائرة مُسيرة سليماني في الثالث من يناير. لكن وزير الدفاع الأميركي قال يوم الأحد إنه لا يرى دليلا محددا على أن إيران كانت تخطط لهجوم.

وقال مارك إسبر "ما قاله الرئيس هو إنه كان من المحتمل شن هجمات إضافية على سفارات. اتفقت مع هذا الرأي. الرئيس لم يشر إلى دليل محدد".

وعندما تعرض لضغط بخصوص ما إذا كان مسؤولو المخابرات قدموا دليلاً قوياً بخصوص هذه النقطة قال إسبر "لم أر دليلا فيما يتعلق بالسفارات الأربع".