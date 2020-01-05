مصر: القبض على رئيس مصلحة الضرائب بتهمة الرشوة

المصدر: القاهرة - وكالات

قال مكتب النائب العام في مصر، أمس، إن السلطات ألقت القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبدالعظيم حسين متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وذكر المكتب في بيان أن «هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامة، بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها».

وأمر النائب العام المصري نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبساً بأخذ المبالغ.

ولم يذكر بيان مكتب النائب العام تفاصيل عن موضوع الرشوة، لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قالت إنه تلقى رشى من بعض المحاسبين القانونيين الذين كانوا يتعاملون مع مصلحة الضرائب.

وقالت وزارة المالية إن الوزير محمد معيط، كلف رضا عبدالقادر، نائب رئيس المصلحة، القيام بأعمال الرئيس بصفة مؤقتة. وأضافت الوزارة في بيان «أكد الوزير أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة الذي هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى».

ونقل التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني تصريحات الوزير معيط.

وزير المالية المصري:

• «لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد».