تفاصيل الغارة الأميركية

المصدر: واشنطن - وكالات

كشفت وسائل إعلام أميركية، أمس، تفاصيل استهداف قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة جوية أميركية، نفّذتها طائرة مسيّرة بعدد من الصواريخ قرب مطار بغداد الدولي.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، إنّ طائرة مسيّرة استهدفت سيارتين كانتا تقلّان سليماني ومسؤولين آخرين.

من جهتها، قالت وكالة أسوشييتدبرس الأميركية، إن مسؤولين عراقيين أكدوا أن جثة سليماني تمزقت إلى أشلاء.

وأظهرت صور تداولتها وسائل إعلام وصفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، أشلاءً لجثّة أكّدوا أنّها لسليماني.

واستدلّ ناشطون على يد سليماني المبتورة، من الخاتم الذي في إصبعه. كما أظهرت الصور عملات سورية وأخرى إيرانية في جيب جثة القتيل.