حبيب الجملي يعلن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة

المصدر: تونس - وكالات

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف، الحبيب الجملي، أمس، إن تشكيل الحكومة المقترحة، الذي قدمه للرئيس التونسي، يضم عبدالرحمن الخشتالي وزيراً للمالية وخالد السهلي وزيراً للخارجية.

وكان الخشتالي يشغل منصب الكاتب العام لوزارة المالية، في حين تولى السهلي منصب سفير تونس لدى الأردن.

وقدم الجملي تشكيلته وأغلبهم من غير المعروفين لدى الرأي العام، خلال مؤتمر صحافي، في انتظار أن يحدد البرلمان لاحقاً جلسة عامة للمصادقة عليهم.

وأعلنت الرئاسة التونسية عن توجيه مراسلة إلى البرلمان، بقصد تنظيم جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة المقترحة.

وأفاد بيان من الرئاسة التونسية بأنه «عملاً بأحكام الفصل الـ89 من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، رسالة موجهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، بعد أن تسلم القائمة التي عرضها عليه الحبيب الجملي، المكلف بتكوين الحكومة».