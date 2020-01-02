ترامب يحذر أردوغان: التدخل الخارجي يعقد وضع ليبيا

المصدر: واشنطن - وكالات

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان من أن التدخل الخارجي في ليبيا سيعقد الوضع هناك، وذلك بعد موافقة البرلمان التركي، إرسال قوات إلى ليبيا

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي، أبلغ نظيره التركي عن العواقب الخطرة الناجمة عن التدخل الأجنبي في ليبيا.

وأشار البيت الأبيض في بيان نقلته وكالة «رويترز» إلى أن ترامب أبلغ أردوغان أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا.

من جهة أخرى، أوضحت المعلومات أن المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين، نتج عنها اتفاق بين الطرفين على ضرورة وقف التصعيد في إدلب بسورية، وضرورة حماية المدنيين.

يشار إلى أن أكثر من 284 ألف شخص كانوا نزحوا خلال شهر ديسمبر جراء القصف وأعمال العنف، ولاسيما خلال التصعيد العسكري الأخير في محافظة إدلب شمال سورية، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.