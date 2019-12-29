الرئيس الباكستاني يشيد بجهود الإمارات في تعزيز السلم

المصدر: إسلام أباد - وام

استقبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، الدكتور عارف علوي، بالقصر الرئاسي في العاصمة إسلام أباد، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الذي يزور باكستان حالياً، وأعرب علوي عن تقديره لجهود دولة الإمارات في مجالات تعزيز السلم والاستقرار الإقليميين، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس الباكستاني متانة العلاقات التي تجمع بلاده ودولة الإمارات، مستندة إلى أسس قوية من الثقافة والتراث المشترك، وأبدى رغبة باكستان في تعزيزها على جميع المستويات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة والثقافة والسياحة.

على صعيد متصل، التقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، وجرى بحث مسيرة العلاقات الإماراتية - الباكستانية في مختلف المجالات، وأطلعه على الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات على صعيد نشر وتعميق قيم التسامح والتعايش حول العالم.

من ناحية أخرى، تبرّعت دولة الإمارات بكميات من الكتب التي تتعلق بموضوعات اللغة العربية وآدابها، وقام الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بهذه المناسبة، بافتتاح جناح الكتب بالمكتبة الوطنية في إسلام أباد، الذي أنشئ بمبادرة من دولة الإمارات، وذلك بحضور مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام، الدكتورة فردوس عاشق أعوان.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن دولة الإمارات ستواصل تعاونها مع باكستان في مختلف المجالات، وثمّن العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الصديقين.

من جانبها، أعربت فردوس عاشق، عن تقدير بلادها للدعم الإماراتي المتواصل في مختلف القطاعات، خصوصاً حملات مكافحة مرض شلل الأطفال، إلى جانب تشجيع الاستثمارات، وشكرت دولة الإمارات على مبادرتها بإنشاء جناح الكتب بالمكتبة الوطنية الباكستانية، وأعربت عن رغبة بلادها في تبادل الخبرات في مجالات التعليم والإعلام والصحافة.