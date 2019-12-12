السيسي يدعو إلى ردّ جماعي على الدول الداعمة للإرهاب

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى أن يكون هناك «ردّ جماعي وحاسم» في التعامل مع الإرهاب والدول الداعمة له.

وقال السيسي خلال كلمة في منتدى «أسوان للسلام والتنمية المستدامين في إفريقيا»، الذي انطلقت فعالياته أمس، ونقلها التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني، إن «مصر تؤمن بأن السبيل الأمثل لإقرار السلام والاستقرار في إفريقيا والعالم هو معالجة الأسباب الجذرية لمشكلات الأمن». وأضاف الرئيس أن منتدى أسوان منصة للحوار لتدعيم مساعي القارة نحو تطوير بنية السلم والأمن الإفريقي، مؤكداً أن المنتدى يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية المجتمعات الإفريقية من تفشي الإرهاب.

وأشار السيسي إلى نجاح القارة السمراء في صياغة أجندة التنمية 2063 لتحقيق تطلعات الشعوب الافريقية، وأيضاً مبادرة إسكات البنادق بحلول 2020.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية كافة لدعم أمن واستقرار القارة الإفريقية، استناداً إلى مبدأ سيادة الدول والدور المحوري للحكومات في صياغة اتفاقيات السلام وخطط التنمية وفقاً للأولويات الوطنية، بما يرسخ الملكية الوطنية لهذه الجهود.

كما أكد التزام الدول الإفريقية بتحقيق التنمية المستدامة، معتبراً أن نجاح القارة في تحقيق أهدافها يرتبط بتعزيز العمل المتواصل في ما بين دولها. وأعرب السيسي عن تطلع مصر إلى التوقيع على استضافة القاهرة لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، والذي يهدف إلى أن يكون بمثابة «منصة تنسيق جامعة وعقل مفكر يعكف على إعداد برامج مخصصة للدول الخارجة من النزاعات، تراعي خصوصية كل دولة، وتحمي حقها في ملكية مسار إعادة الإعمار والتنمية».