شخبوط بن نهيان يبحث مع مسعد بولس في واشنطن التطورات الإقليمية والدولية

التقى الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس،، وذلك في العاصمة الأميركية واشنطن.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما القضايا المرتبطة بالقارة الإفريقية.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام، ودعم مسارات التنمية والازدهار في المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.