عبدالله بن زايد يستعرض مع مستشار ترامب التطورات الإقليمية والأوضاع بالمنطقة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتناول اللقاء الشراكة الإماراتية الأميركية في القارة الإفريقية، والحرص المتبادل على تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في دولها.

كما استعرض سموه ومسعد بولس التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتطرقا إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ودعم مسارات التنمية في المجتمعات.

حضر اللقاء الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.