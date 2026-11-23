أديس أبابا - وام

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ورئيس دائرة الصحة - أبوظبي منصور إبراهيم المنصوري، في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس للصحة العامة في إفريقيا (CPHIA 2026)، الذي تستضيفه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين في قطاع الصحة العامة.

يُعقد المؤتمر بتنظيم مشترك من المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تحت شعار ”الأمن والسيادة الصحية في إفريقيا: التحول من التبعية والهشاشة الصحية إلى الملكية والقدرة على الصمود“، بهدف تعزيز التعاون القاري والدولي، وتطوير النظم الصحية، ودعم قدرات الدول الإفريقية على مواجهة التحديات الصحية.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان، في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يولي الأمن الصحي في إفريقيا أولوية استراتيجية، مشدداً على أن دولة الإمارات شريكة للدول الإفريقية في بناء قدراتها الصحية وتعزيز استدامة أنظمتها الصحية، وفقاً للأولويات التي تحددها، من خلال الاستثمار في المؤسسات الصحية والصناعات الدوائية وتأهيل الكوادر البشرية.

واستعرض أبرز المبادرات الإماراتية في القارة الإفريقية، وفي مقدمتها صندوق ”بلوغ الميل الأخير“ بهدف القضاء على مرضين من أمراض المناطق المدارية المهملة في إفريقيا، وصندوق ”البدايات“ بقيمة 500 مليون دولار أميركي لدعم صحة الأمهات وحديثي الولادة في عشر دول إفريقية، مشيراً إلى التزام دولة الإمارات بتقديم 90 مليون دولار أميركي عبر الصندوق لدعم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والمواليد في 210 منشآت صحية في إثيوبيا.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر في إطار حرصها على تعزيز شراكاتها مع الدول الإفريقية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير منظومات الصحة العامة، وتعزيز الأمن الصحي، وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.