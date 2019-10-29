بعد 13 يوماً فقط.. اللبنانيون أجبروا الحريري على الاستقالة

المصدر: متابعات –سمير سعيد

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم، تحت ضغط الاحتجاجات المتواصلة لنحو 13 يوماً، وفي ظل تمسك المحتجين، الذي عمدوا إلى قطع عدة طرقات، باستقالة الحكومة.

وأضاف: "أضع استقالتي بعهدة الرئيس ميشال عون واللبنانيين، فلا أحد أكبر من بلده، وأدعو الله أن يحمي لبنان".

كما قال في كلمة مختصرة جداً: "مسؤوليتنا حماية لبنان ومنع وصول الحريق إليه والنهوض بالاقتصاد"

وفور اعلان استقالته، تعالت صيحات المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بيروت، مطالبين باستقالة رئيس الجمهورية أيضاً.

وقبل أن يعلن "الحريري" استقالته احتفل المتظاهرون في بيروت بالاستقالة معتمدين على تسريب صوتي له تم تداوله بخصوص خطاب "الحريري".

وتكتظ الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر، بحراك شعبي نادر وعابر للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.

وقبل وقت قليل من كلمة رئيس الوزراء اللبناني، اعتدى مهاجمون بالعصي والحجارة على موقع التجمّع الرئيسي للمتظاهرين في وسط "بيروت"، في إشارة إلى التوترات المتزايدة في البلاد.

وعمد عشرات المعتدين على تكسير وإحراق الخيم التي نصبها المحتجّون في ساحة رياض الصلح في وسط "بيروت" وهاجموا متظاهرين كانوا لا يزالون في المكان، في وقت قالت وسائل إعلام لبنانية إن المهاجمين هم من عناصر "حزب الله" و"حركة أمل"

وتشهد البلاد شللا كاملا بعد 13 يوما من احتجاجات اتسمت بقطع طرقات رئيسية وتسببت بإغلاق المصارف والمدارس والجامعات، للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية برمّتها.