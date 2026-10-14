رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى الرئيس اللبناني

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تتضمن دعوة فخامته لحضور حفل افتتاح «أسبوع أبوظبي للاستدامة» وتكريم الفائزين بـ«جائزة زايد للاستدامة»، والمشاركة في «قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وذلك يومَي 12 و13 يناير 2027.

وتسلّم جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، الرسالة خلال استقباله فهد سالم الكعبي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية اللبنانية.