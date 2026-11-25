بيروت - وام

التقى وزير دولة سعيد بن مبارك الهاجري، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، الدكتور نواف سلام، في السراي الحكومي ببيروت، اليوم، وذلك خلال زيارته إلى لبنان على رأس وفد يضم ممثلين عن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركتي طاقة ومصدر، وبحضور سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية فهد سالم الكعبي.

ونقل الهاجري خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ”رعاه الله“، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، وتمنياتهما لبلاده وشعبه الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، الهاجري، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ”رعاه الله“، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من الرخاء والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وركّز الاجتماع على استكشاف سبل التعاون بين البلدين، ولا سيّما في قطاع الطاقة والكهرباء، وبحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار في هذا المجال، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية في لبنان.

كما تناول اللقاء أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، واستكشاف فرص التعاون وبناء الشراكات، في إطار الحرص المشترك على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.