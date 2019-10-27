آخر لحظة في حياة أبوبكر البغدادي.. صرخ وبكى وفجر نفسه وأولاده

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن آخر لحظة في حياة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي، وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "البغدادي لم يمت بطلاً، بل جباناً، فقد كان يبكي وينتحب ويصرخ، وجلب أولاده الثلاثة معه ليموتوا، فقد كان يعلم أن النفق الذي هرب إليه مسدوداً".

ووصف ترامب العملية العسكرية التي أدت إلى مقتل أبوبكر البغدادي، بأنها كانت تشبه مشاهدة "فيلم سينمائي"، مؤكداً أن البغدادي، كان تحت المراقبة منذ أسبوعين، وفور تأكيد موقعه، بدأت القوات الأميركية استهدافه، وشاركت قوات خاصة ومروحيات وسفن في العملية".

وتابع: "حلّقت المروحيات على ارتفاع منخفض لمدة ساعة و10 دقائق، وعندما هبطت المروحيات على المجمع المستهدف فُتح باب الجحيم، وخرج طاقم كبير من المقاتلين ركضاً من مروحياتهم وقاموا بتفجيرات لفتح ثغرات في جانب المبنى، ولمعرفة القوات المسبقة بوجود أنفاق وبأن أبوبكر البغدادي على الأرجح يرتدي سترة ناسفة، أحضرت القوات الأميركية روبوت، ولكنها لم تستخدمه".

وأشار ترامب إلى أن أبوبكر البغدادي أخذ ثلاثة من أولاده معه إلى النفق المسدود، ثم فجّر نفسه فقتل مع أولاده الثلاثة.



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