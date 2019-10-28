مفاجأة.. زوجة أبوبكر البغدادي أرشدت عن مكانه

المصدر: ترجمة - شريف مهدي

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مفاجأة جديدة بشأن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي، في العملية العسكرية الأميركية بسورية، حيث أوضحت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات الأميركية CIA حصلت على معلومات بشأن مكان تواجد البغدادي من خلال استجواب إحدى زوجاته والتي كان تم اعتقالها قبل فترة.



وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب القوات الأميركية من سورية قبل أسابيع عرقل الخطط الخاصة بالقبض على البغدادي، وأجبر مسؤولي وزارة الدفاع "البنتاغون" على الإسراع في خطة الغارة الليلية رغم أنها كانت محفوفة بالمخاطر، وذلك تحسباً لتغيير البغدادي خطط تحركاته.

وأوضح المسؤولون أن قرار ترامب المفاجئ بسحب القوات الأميركية من سورية، خلال مكالمة هاتفية في 6 أكتوبر الجاري مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وضع القادة على الأرض تحت ضغط أكبر لتنفيذ العملية المعقدة.



وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الاستخبارات الأميركية عملوا عن كثب مع مسؤولي الاستخبارات العراقيين والأكراد لتحديد مكان البغدادي بدقة، ومراقبة تحركاته قبيل تنفيذ العملية العسكرية.

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