بالصور.. التفاصيل الكاملة لمقتل أبوبكر البغدادي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، التفاصيل الكاملة حول العملية العسكرية التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي، وقال ترامب في كلمة بالبيت الأبيض: "السفاح الذي حاول كثيراً ترويع الآخرين قضى لحظاته الأخيرة في قلق وخوف وذعر مطبق خشية أن تنقض عليه القوات الأميركية، ومات ميتة الكلاب والجبناء".

وأضاف ترامب أن "البغدادي قُتل بعد أن هرب إلى نفق مسدود، وصل إلى نهاية النفق وفجر سترته فقتل نفسه وأطفاله الثلاثة، وشوهت الانفجارات جثته، وانهار النفق فوقه لكن نتائج التحاليل أتاحت التعرف عليه بشكل أكيد وفوري وتام".

وأوضح ترامب أن عدداً كبيراً من عناصر "داعش" قتلوا في العملية الأميركية، وقال: "لم نخسر أي عنصر في العملية في حين أن عددا كبيرا من مقاتلي البغدادي ورفاقه قتلوا معه".

ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مروحيات أميركية أنزلت مقاتلين على الأرض، بعد منتصف ليلة الأحد، في إطار عملية استهداف البغدادي، موضحاً أن العملية التي تمت في قرية باريشا في إدلب شمال غرب سورية على الحدود مع تركيا تخللها اشتباك مع عناصر داعش.



وأعلنت تركيا أنه تم التنسيق بين أنقرة وواشنطن قبيل عملية استهداف البغدادي، فيما قالت قوات سورية الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد، أنها تعاونت مع الولايات المتحدة في عملية ناجحة ضد داعش

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بدوره، أعلن الجيش العراقي، إن جهاز المخابرات الوطني حدد موقع زعيم "داعش" وأبلغ به الولايات المتحدة التي نفذت الغارة التي انتهت بمقتله.