182 مصاباً في اشتباكات بين الانفصاليين والشرطة بإسبانيا

المصدر: برشلونة - أ ف ب

أعلنت السلطات الإسبانية، أمس، أن 182 شخص أصيبوا في صدامات العنيفة، بعد ما رشق متظاهرون متشددون مناصرون لاستقلال إقليم كاتالونيا الحجارة والألعاب النارية على عناصر الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وفي برشلونة، التي تحوّلت لساحة معركة فوضوية، أول من أمس، أصيب ما يزيد عن 152 شخصاً كما أصيب آخرون في كاتالونيا، ما رفع العدد الإجمالي للجرحى إلى 182 شخصا.

وجاء تصاعد العنف في اليوم الخامس لاحتجاجات أنصار الاستقلال على إصدار المحكمة العليا أحكاما مشددة بالسجن بحق تسعة قادة بسبب إجرائهم استفتاء على استقلال الإقليم قبل سنتين على الرغم من حظره.

وبحسب وزارة الداخلية الإسبانية، اعتقلت السلطات 83 شخصاً بعد صدامات ليلة أمس، إضافة إلى 128 شخصاً أعلنت السلطات اعتقالهم قبل مسيرات الجمعة.

وصباح أمس، سادت رائحة الاحتراق النافذة شوارع برشلونة، فيما كان عمال البلدية يحاولون تطهير الشوارع من الإطارات المشتعلة والزجاج المكسور والرصاصات المطاطية وإصلاح الأرصفة التي حطمها المحتجون لاستخدام حجارتها في قذف عناصر الأمن.

وشارك نحو نصف مليون شخص في تجمعات و”مسيرات الحرية” في برشلونة، أول من أمس، وهو التجمع الأكبر منذ أحكام الاثنين الصادمة التي دفعت عشرات الآلاف من انصار الاستقلال للاحتجاج في شوارع الإقليم في شمال شرق إسبانيا وإعلان الإضراب العام لشل برشلونة.

وفيما بدت معظم المسيرات سلمية، أشعل عدد من الشبان النيران في فيا لايتانا، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف ودفع قوات الأمن لإطلاق الغاز المسيّل للدموع، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

واندلعت حرائق قرب ميدان “بلازا دي كاتالونيا” في نهاية جادة لا رامبلاس الشهيرة حيث تجمع مئات المحتجين في تحدي للشرطة التي حاول عناصرها تفريق المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه.

وشوهدت عشرات من سيارات الشرطة تجوب الشوارع وقد دوّت صفاراتها الملونة، فيما حذّرت الشرطة الإقليمية السكان في رسالة بالانكليزية على تويتر من “الاقتراب” من وسط المدينة، وأعلنت بلدية برشلونة أن الأيام الثلاثة الأولى للاحتجاجات تسبّبت في خسائر قدرت ب1,57 مليون يورو.