جونسون يستعرض خطة جديدة بشأن «بريكست» قريباً

المصدر: لندن - وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، أن بلاده ستعرض مقترحات جديدة بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قريباً جداً، وشدد على التزامه بضمان تنفيذ «بريكست» من دون أي تأخير إضافي.

وقال جونسون لشبكة «بي بي سي» من مانشستر، حيث مؤتمر حزبه المحافظ: «سنقدم عرضاً جيداً للغاية، سنعرضه رسمياً قريباً جداً».

وتشير نسخ مقترحات جونسون المنتظرة منذ مدة طويلة، والتي أوردتها وسائل إعلام بريطانية وإيرلندية، إلى أنه يرغب في أن يتم تفتيش البضائع بعيداً عن حدود إيرلندا، مع السماح بمرور الأغذية والمنتجات الزراعية من دون عوائق.

والخطة المذكورة مصممة لإبقاء الحدود بين إيرلندا - العضو في الاتحاد الأوروبي - وإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانية، مفتوحة بشكل كامل بعد «بريكست»، المقرر في 31 أكتوبر الجاري.

وقال جونسون إن التقارير الإعلامية عن مقترحاته «ليست صحيحة تماماً»، وأفاد بأن ما أطلق عليه مراكز التخليص الجمركي المخصصة للبضائع لم تكن جزءاً من حلّه المقترح، الذي ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه سيُعرض على بروكسل بحلول عطلة الأسبوع، لكنه أكّد أن بريطانيا اقترحت طريقة لإلغاء التفتيش على الماشية وبعض الأغذية التي تمر عبر الحدود، عبر السماح بتطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الشمالية، كما في إيرلندا.

ومن جانبه، وصف نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، سايمن كوفيني، الخطة التي تناقلتها وسائل الإعلام بأنها «غير قابلة للنجاح».