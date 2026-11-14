حصة بوحميد: الخدمات الاجتماعية تتطلب حلولاً مرنة تستجيب لاحتياجات المجتمع

أكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن تطوير الخدمات الاجتماعية يتطلب الانتقال من النماذج الموحّدة إلى حلول أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات أفراد المجتمع وتطلعاتهم، مع تعزيز مشاركتهم في تحديد الأولويات وتطوير الخدمات، فيما أبرزت دراسة علمية أجرتها الهيئة أهمية إشراك كبار المواطنين في تصميم الخدمات وتقييمها، والاستفادة من خبراتهم الحياتية في تعزيز التفاهم بين الأجيال.

جاء ذلك خلال النسخة الأولى من «منتدى عدالة الخدمات الاجتماعية»، الذي اختتمت الهيئة أعماله تحت شعار «كبار السن: روّاد القيم وشركاء في التنمية»، بمشاركة خبراء ومتخصصين دوليين وممثلين عن الجهات الحكومية، إلى جانب كبار المواطنين والمقيمين، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.

وقالت بوحميد، إن كبار المواطنين جزء أصيل من قصة دبي والإمارات، وإن خبراتهم وتجاربهم وقيمهم تمثل ثروة مجتمعية تمتد آثارها إلى الأجيال المقبلة، مؤكدة أن دورهم يتجاوز الاستفادة من الخدمات إلى المشاركة في تطويرها، والإسهام بمعارفهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة.

واستند المنتدى إلى دراسة بعنوان «حُماة الذاكرة الثقافية: دور السرد والحوار بين الأجيال في نقل قيم العدالة الاجتماعية في المجتمع الإماراتي»، عُرضت نتائجها في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية لبحوث الإعلام والاتصال لعام 2026، بجامعة غالواي في إيرلندا.

واستعرضت رئيسة اللجنة التنظيمية للمنتدى، الدكتورة مريم عثمان، أبرز نتائج الدراسة، التي سلّطت الضوء على دور الذاكرة الثقافية والحوار بين الأجيال في نقل قيم العدالة والكرامة والانتماء، وأهمية التقدير والمشاركة واستمرار العطاء بوصفها أبعاداً لجودة الحياة.

وتناولت جلسات المنتدى رفاه كبار السن، والمشاركة الفاعلة في التنمية، والاقتصاد الفضي، فيما ناقشت جلسة «دبي لكبارها» فرص تكامل الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتيسير الوصول إليها.

وشهد المنتدى إطلاق «ميثاق رفاه كبار السن وعدالة الخدمات الاجتماعية»، لتعزيز العدالة والشمول والتكامل بين الجهات المعنية، وتطوير خدمات تراعي تنوّع الاحتياجات، وتدعم الاستقلالية وجودة الحياة.