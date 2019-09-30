ترامب ينتقد مساعي الديمقراطيين لعزله

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساعي الديمقراطيين لعزله، بقوله إن حزب المعارضة يحاول الإطاحة به لأنه يقاتل من أجل الناخبين الذين انتخبوه، مشيراً إلى أن مستقبل البلاد على المحك.

واحتج ترامب بأن الديمقراطيين يقومون بـ«واحدة من أعظم عمليات الاحتيال في تاريخ السياسة الأميركية»، وصوّر تحقيق مساءلته على أنه «جزء من حملة حزب المعارضة لإزالة كل شيء، من حمل السلاح إلى الرعاية الصحية».

وقال ترامب في مقطع فيديو نشره لمتابعيه، البالغ عددهم 65 مليوناً، عبر صفحته على «تويتر»: «الأمر بسيط للغاية، إنهم يحاولون إيقافي لأنني أقاتل من أجلك، ولن أترك ذلك يحدث أبداً».

وأوردت وكالة أنباء بلومبيرغ الأميركية، أن نهج ترامب يشير إلى مجهود جديد لحشد قاعدته السياسية لمواجهة التهديد المتزايد لرئاسته.

وكان مجلس النواب الأميركي قد فتح تحقيقاً بشأن اتهامات لترامب، حول مكالمة هاتفية مثيرة للجدل بينه وبين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نهاية يوليو الماضي، تردد أنه ضغط فيها على الرئيس الأوكراني لإجراء تحقيقات يمكن أن تلحق أضراراً بمنافسه السياسي جو بايدن.