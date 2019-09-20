وفاة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي

المصدر: تونس - وكالات

أعلن محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وفاته أمس في السعودية، إثر أزمة صحية. وأفاد المحامي منير بن صالحة في تونس بأن الرئيس السابق توفي في جدة بعد صراع مع المرض.

ونقل الرئيس التونسي السابق إلى المستشفى منذ أيام، بعد تدهور صحي وصفته وكالات الأنباء بأنه «خطير».

وكان الرئيس التونسي السابق قد واجه احتجاجات شعبية انطلقت في 17 ديسمبر 2010، أجبرته على مغادرة البلاد في 14 يناير 2011.

وولد زين العابدين في الثالث من سبتمبر 1936، وشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ السابع من نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة.

عين زين العابدين رئيساً للوزراء في أكتوبر 1987، ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير دموي.