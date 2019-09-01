تظاهرات في موسكو للمطالبة بانتخابات حرة

المصدر: موسكو - رويترز

خرج المئات إلى شوارع وسط موسكو، أمس، للمطالبة بانتخابات حرة للمجلس التشريعي للعاصمة الروسية، متحدين حظراً فرضته السلطات، واعتقالات عنيفة شهدتها احتجاجات سابقة. وتحولت التظاهرات المتعلقة بانتخابات المجلس على مدى شهور إلى أكبر حركة احتجاج متواصلة في روسيا منذ الفترة من عام 2011 إلى عام 2013، عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للاحتجاج على ما اعتبروه تزويراً للانتخابات.

وسار نحو 2000 محتج عبر أحد شوارع موسكو الرئيسة مرددين هتاف «روسيا ستصبح حرة».

وقالت متظاهرة «إذا توقفنا عن الخروج فلن يتبقى أمل على الإطلاق».