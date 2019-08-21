بومبيو يتهم إيران بمواصلة جولات التضليل الإعلامي

المصدر: واشنطن - وكالات

اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، النظام الإيراني بمواصلة جولات التضليل الإعلامي، وتسويق نفسه باعتباره ضحية، بدلاً من كونه الراعي الأول للإرهاب.

وشدّد وزير الخارجية الأميركي، خلال مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، على أن التجارة العالمية تتطلب حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.

ووجّه شكراً خاصاً للبحرين على انضمامها إلى بريطانيا والولايات المتحدة، للحفاظ على حرية الملاحة وتعزيز أمن الممرات المائية.

وأعلن البيت الأبيض، أخيراً، أن الإدارة الأميركية ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران، حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب.

من ناحية أخرى، اعترف بومبيو بأن تنظيم «داعش» الإرهابي يكتسب قوة في بعض المناطق، لكن قدرته على تنفيذ هجمات تضاءلت.

وقال بومبيو في تصريحات إعلامية: «الأمر معقد، هناك قطعاً أماكن يتمتع فيها داعش اليوم بقوة أكبر مما كانت عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات»، مؤكداً أن قدرة «داعش» على شن هجمات باتت أصعب بكثير.