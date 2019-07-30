إيران تهدّد أوروبا بتصعيد نووي

المصدر: طهران - وكالات

هدّدت إيران الأوروبيين مجدداً بالتصعيد النووي إذا لم تتم تلبية مطالبها بتجاوز العقوبات الأميركية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن طهران «ستتخذ الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتها بحزم إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات الأوروبية».

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، فقد أكد موسوي خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن «الجهود الدبلوماسية مستمرة للحفاظ على الاتفاق النووي، لكن لصبر إيران حدوداً»، على حد تعبيره. وحول اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، أول من أمس، قال موسوي، إن الأطراف الأوروبية كانت معترضة على أسلوب إيران في تخفيض التزاماتها، ومن ناحية أخرى، احتجت إيران في الاجتماع على عدم تنفيذ التزاماتهم وسلوكهم تجاه إيران، وكذلك على بعض تصرفاتهم، مثل اعتقال بعض الإيرانيين بناء على طلب الولايات المتحدة وتسليمهم إلى واشنطن. وكشف أنه تم بحث قضايا احتجاز الناقلتين البريطانية والإيرانية، قائلاً إن إيران تعتبر قيام بريطانيا باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية خرقاً للاتفاق النووي، موضحاً أن «الاجتماع لم يخرج باتفاق محدد».