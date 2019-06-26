24 جريحاً يمنياً يغادرون عدن لتلقي العلاج في الهند على نفقة الامارات

المصدر: عدن -وام

غادر مطار عدن، اليوم، 24 جريحا يمنيا لتلقي العلاج في الهند على نفقة دولة الإمارات، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم، والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء الحرب والانتهاكات المتواصلة التي تشنها ضدهم ميليشيات الحوثية الارهابية التابعة لإيران.

وأكد ممثل هيئة الهلال الأحمر الاماراتي في عدن محمد الشحي، الذي كان مع الفريق التطوعي التابع للهيئة في وداع الجرحى، أن القيادة الرشيدة تولي اهتماما خاصة بالجرحى اليمنيين ويعمل فريق الهلال في اليمن بالتنسيق مع الأشقاء في اليمن على خدمتهم وهذا أقل ما يمكن تقديمه لهم، متمنيا لهم ولكل الجرحى الشفاء العاجل والعودة سالمين إلى أسرهم وأهلهم.

من جانبهم، أعرب الجرحى عن شكرهم وسعادتهم بالوقفة الإنسانية لدولة الإمارات إلى جانبهم، مؤكدين أنها دائما ما تحرص على رعاية الجرحى بمختلف المجالات.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، تكفلت منذ شنت الميليشيات الحوثية الإيرانية الحرب على اليمن في 2015 بمعالجة الآلاف من الجرحى بمستشفيات دولة الامارات ومصر والسودان والهند والأردن.