الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بالضفة.. وأسرى «عسقلان» يُضربون عن الطعام

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 10 مواطنين فلسطينيين في مداهمات نفذتها بأنحاء متفرقة من محافظة بيت لحم ورام الله بالضفة الغربية. على صعيد متصل، شرع أسرى سجن «عسقلان» أمس، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها جراء ممارسات إدارة السجن بحقهم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر، إن الإضراب يأتي من أجل المطالبة بتحسين الظروف المعيشية للأسرى ووقف الاقتحامات الليلية، وإعادة ممثل المعتقل المبعد وإنهاء جميع المظاهر القاهرة والصعبة التي يواجهها ذوو الأسرى أثناء الزيارة، مشيراً إلى أن وحدات القمع الخاصة الإسرائيلية اقتحمت السجن الذي يقبع فيه 44 أسيراً، أول من أمس، بعد منتصف الليل، ونكلت بالأسرى وحطمت أغراضهم الخاصة.

من جهتها، قررت حركة فتح، أمس، أن تلغي الدعوة إلى إضراب عام الثلاثاء المقبل «رفضاً واستنكاراً» لمؤتمر البحرين الاقتصادي والمتعلق بخطة السلام التي تعدها واشنطن لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

ولم توضح الحركة في بيان الأسباب التي دعتها إلى إلغاء الدعوة إلى الإضراب.

وقالت الحركة التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس «سيتم يوم 24 و25 و26 تصعيد المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في كل الوطن رفضاً لصفقة القرن».

وأضاف البيان «وعليه تم إلغاء الإضراب يوم 25 يونيو والاستعاضة عنه بمسيرات في الوطن والشتات».

وفي القدس المحتلة حكمت محكمة إسرائيلية أمس، على زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدفع غرامة وتعويض للحكومة الإسرائيلية بعد إدانتها بالاحتيال واستخدام أموال الدولة لدفع أثمان وجبات طعام، وفق وكالة «فرانس برس».

ويأتي هذا الحكم في إطار صفقة اعتراف بالتهم الموجهة إليها.

وأدينت سارة نتنياهو باستغلال خطأ ارتكبه شخص آخر في إطار قضية اتهمت فيها في يونيو 2018 بالاحتيال وخيانة الأمانة، لاستخدامها أموال الحكومة ودفع مبالغ لقاء وجبات طعام والتصريح كذباً بعدم توافر طهاة في مقر الإقامة لرئيس الوزراء.

وحكم القاضي أفيتال حِن على زوجة رئيس الوزراء بدفع غرامة بقيمة عشرة آلاف شيكل (2800 دولار)، وتعويض قيمته 45 ألف شيكل.

رام الله - وكالات

إدانة زوجة نتنياهو

باستغلال المال

العام لدفع أثمان

وجبات طعام.