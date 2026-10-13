الرئيس اللبناني: ذهابنا إلى المفاوضات حدّ من توسّع الاعتداءات الإسرائيلية

أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الثلاثاء أن الاتفاق الذي توصّلنا إليه ليس مثالياً، "لكنه حدّ من توسّع الاعتداءات الإسرائيلية".

ونقل بيان للرئاسة اللبنانية اليوم عن عون قوله: "سلاحنا الأساسي في لبنان هو الاستثمار في الإنسان" ، مشيرا إلى أن "ابن الجنوب تعب، ولا يريد سوى العيش بأمان. اتخذنا قرار إنقاذ ما تبقّى من لبنان، وذهبنا إلى المفاوضات لأن الحرب لن توصلنا إلى نتيجة".

وأضاف الرئيس: "هدفنا تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وعودة النازحين، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة الإعمار" ، مؤكدا مواصلة الإجراءات والإصلاحات رغم الصعوبات، فلا شيء مستحيل.

وتابع عون: "وما زال أمامنا الكثير، لكننا وضعنا الأمور على السكّة الصحيحة".